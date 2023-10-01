В Берлине проходит акция протеста против лжи об Азербайджане

Опубликовано: 16:27, 1 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Возле Брандебургских ворот в столице Германии полтора часа назад началась акция протеста германских азербайджанцев против распространении в местных СМИ фейков о событиях в Азербайджане. Акция проходит мирно и с соблюдением германского законодательства.

Сегодня азербайджанское население Германии организовало акцию протеста в Берлине против массированной антиазербайджанской кампании, развернутой в последние недели в немецких медиа-ресурсах и некоммерческих организациях.

Акция началась в 15:00 по московскому времени и по плану должна завершиться в 18:00. Она проходит мирно и без происшествий, ее основное место проведения – Бранденбургские ворота.

Лозунги протестующих говорят о необходимости прекратить распространение вредоносной лжи и перевирания фактов о событиях, происходящих в Азербайджане, в том числе после восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района республики 20 сентября.

Также протестующие подчеркивают уместность поддержки немецким обществом и правительством полного завершения более чем тридцатилетнего конфронтационного периода, в течение которого оккупационные силы Армении находились на территории Азербайджана. Они обращают внимание, что теперь в регионе установился мир, нуждающийся в полной стабилизации.