В Бейлик вернулась новая группа переселенцев

В село Бейлик Лачинского района прибыла новая группа переселенцев. Ключи от домов получили 38 семей.
Новая группа бывших вынужденных переселенцев вернулась в село Бейлик Лачинского района Азербайджана. Новоселами стали 38 семей – 153 человека.
В населенном пункте созданы все условия для обеспечения занятости населения, построены различные предприятия, проложены дороги и линии электропередачи, имеется связь, водопровод и газоснабжение.
Напомним, что Бейлик был открыт 27 мая президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Всего в населенный пункт должны вернуться 90 семей (360 человек).