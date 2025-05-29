Вестник Кавказа

В Бейлик вернулась новая группа переселенцев

В Бейлик вернулась новая группа переселенцев
© Фото: Trend
В село Бейлик Лачинского района прибыла новая группа переселенцев. Ключи от домов получили 38 семей.

Новая группа бывших вынужденных переселенцев вернулась в село Бейлик Лачинского района Азербайджана. Новоселами стали 38 семей – 153 человека. 

В населенном пункте созданы все условия для обеспечения занятости населения, построены различные предприятия, проложены дороги и линии электропередачи, имеется связь, водопровод и газоснабжение.

Напомним, что Бейлик был открыт 27 мая президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Всего в населенный пункт должны вернуться 90 семей (360 человек). 

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