В Баку стартует новый этап возведения социального жилья

В азербайджанской столице стартует очередной этап возведения социального жилья. Строительство развернется в поселке Говсан Сураханского района.
В Баку стартует очередной этап возведения социального жилья. Строительство проводится госагентством жилищного строительства (MIDA).
Стало известно, что многоэтажки будут возводиться в поселке Говсан Сураханского района.
В настоящее время проводятся работы по подготовке градостроительного обоснования, также разрабатывается проект строительства.
Отметим, что социальное жилье предоставляется гражданам, не имеющим средств для приобретения или аренды жилья по рыночным ценам.