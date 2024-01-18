Вестник Кавказа

В Баку стартует новый этап возведения социального жилья

В Баку стартует новый этап возведения социального жилья
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В азербайджанской столице стартует очередной этап возведения социального жилья. Строительство развернется в поселке Говсан Сураханского района.

В Баку стартует очередной этап возведения социального жилья. Строительство проводится госагентством жилищного строительства (MIDA).

Стало известно, что многоэтажки будут возводиться в поселке Говсан Сураханского района.

В настоящее время проводятся работы по подготовке градостроительного обоснования, также разрабатывается проект строительства.

Отметим, что социальное жилье предоставляется гражданам, не имеющим средств для приобретения или аренды жилья по рыночным ценам.

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