В Баку прошло первое заседание комиссии по Стратегии развития Азербайджана

Сегодня на свое первое заседание в Баку собралась комиссия по подготовке "Стратегии социально-экономического развития на 2027–2030 годы" и "Второй Государственной программы "Большого возвращения".

Сегодня в Баку прошло первое заседание комиссии, созданной для подготовки "Стратегии социально-экономического развития на 2027–2030 годы" и "Второй Государственной программы "Большого возвращения", сообщили в Кабинете министров страны.

В заседании комиссии под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова приняли участие заместители премьер-министра - руководители рабочих групп, члены правительства и представители соответствующих структур, передает Trend.

Главной темой обсуждения собравшихся стали стратегические цели на 2021-2030 годы, возникшие после 44-дневной войны и пандемии, закрепленные в указе президента страны Ильхама Алиева в виде 5 национальных приоритетов, в том числе - "Стратегии социально-экономического развития на 2022–2026 годы" и "Первой Государственной программы "Большого возвращения". Участники заседания отметили, что на их реализацию из государственного бюджета было выделено 7 млрд манатов, а уровень исполнения предусмотренных заданий составил около 78%.

На освобожденных территориях на первом этапе завершено строительство 15 населенных пунктов - городов, поселков и сел, обеспечено проживание населения и его реинтеграция в экономическую деятельность. Сейчас в освобожденных районах строится еще 27 населенных пунктов, восстанавливается 25, начинается строительство еще 21 населенного пункта.

Членам комиссии поручено обеспечить максимально эффективное, качественное и своевременное исполнение задач, поставленных президентом, проводить заседания подгрупп и регулярно информировать о ходе работы. Также были определены конкретные сроки подготовки и доработки Стратегии и Государственной программы с учетом имеющихся финансовых возможностей.