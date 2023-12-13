В Баку приняли замглавы МИД РФ

Встреча замглав МИД Азербайджана и России состоялась в Баку. Стороны обсудили отношения с Евросоюзом и НАТО. Российского дипломата принял и Хикмет Гаджиев.

В столице Азербайджана приняли заместителя главы российской дипломатии Александра Грушко, он провел переговоры со своим коллегой Аразом Азимовым, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Встреча прошла в рамках межмидовских консультаций по региональной и европейской безопасности. Стороны обсудили отношения с Евросоюзом и НАТО, а также сотрудничество с ОБСЕ.

Помимо этого, Грушко встретился с помощником азербайджанского президента Хикметом Гаджиевым, представителем главы АР по особым поручениям Эльчином Амирбековым и руководителем комитета парламента страны по международным делам Самедом Сеидовым.

Отмечается, что представители России и Азербайджана поговорили о ситуации на Южном Кавказе и отношения стран с НАТО и ЕС. Кроме того, поднималась тема ситуации в Совете Европы и другие актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

На Смоленской площади заявили, что в ходе встреч подчеркивалась ведущая роль стран региона в поддержании безопасности и стабильности на Кавказе. Москва и Баку подтвердили настрой на поддержание диалога по данной теме.