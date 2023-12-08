В Армении засомневались в необходимости российской площадки для переговоров с Азербайджаном

Армения задумалась об эффективности российской площадки для переговоров с Азербайджаном. Накануне в МИД РФ заявили о готовности провести у себя встречу представителей двух стран.

В Армении оценили роль России в качестве переговорной площадки с Азербайджаном. Как отметил глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям, она может быть неэффективной.

Саргис Ханданян уточнил, что это объясняется тем, что пункты заявления лидеров трех стран, сделанного в ноябре 2020 года, были нарушены.

"Это легитимный вопрос и беспокойство, учитывая тот факт, что Российская Федерация была гарантом заявления от 9 ноября, и, к сожалению, сегодня мы находимся в ситуации, когда основные принципиальные вопросы этого заявления, которые связаны с безопасностью армян Карабаха, Лачинским коридором не были реализованы"

– глава комиссии