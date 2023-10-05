В Баку приедут звезды мирового джаза

Международный джазовый фестиваль стартует уже завтра в столице Азербайджана. На сцену выйдут зарубежные исполнители, в том числе, звезды мирового масштаба.
6 октября в Азербайджане состоится церемония открытия Бакинского джазового фестиваля. В его программе выступления как молодых артистов, так и звезд с мировыми именами.
На одну сцену вместе с начинающими музыкантами выйдут рэпер Тео Крокер, джаз-музыкант Эдмар Кастанеда, гармонист Грегуар Маре.
Всего в мероприятии примут участие артисты из 15 стран мира.
Также в рамках фестиваля пройдет уже ставший традицией конкурс начинающих музыкантов.
Международное музыкальное событие завершится 16 октября.