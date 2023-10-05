В Баку приедут звезды мирового джаза

Опубликовано: 11:58, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Международный джазовый фестиваль стартует уже завтра в столице Азербайджана. На сцену выйдут зарубежные исполнители, в том числе, звезды мирового масштаба.

6 октября в Азербайджане состоится церемония открытия Бакинского джазового фестиваля. В его программе выступления как молодых артистов, так и звезд с мировыми именами.

На одну сцену вместе с начинающими музыкантами выйдут рэпер Тео Крокер, джаз-музыкант Эдмар Кастанеда, гармонист Грегуар Маре.

Всего в мероприятии примут участие артисты из 15 стран мира.

Также в рамках фестиваля пройдет уже ставший традицией конкурс начинающих музыкантов.

Международное музыкальное событие завершится 16 октября.