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В Баку приедут звезды мирового джаза

В Баку приедут звезды мирового джаза
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Международный джазовый фестиваль стартует уже завтра в столице Азербайджана. На сцену выйдут зарубежные исполнители, в том числе, звезды мирового масштаба.

6 октября в Азербайджане состоится церемония открытия Бакинского джазового фестиваля. В его программе выступления как молодых артистов, так и звезд с мировыми именами.

На одну сцену вместе с начинающими музыкантами выйдут рэпер Тео Крокер, джаз-музыкант Эдмар Кастанеда, гармонист Грегуар Маре.

Всего в мероприятии примут участие артисты из 15 стран мира.

Также в рамках фестиваля пройдет уже ставший традицией конкурс начинающих музыкантов.

Международное музыкальное событие завершится 16 октября.

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