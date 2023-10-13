В Баку начался первый суд над военными преступниками

Опубликовано: 10:14, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Сегодня начался суд по делу Вагифа Хачатряна. Он обвиняется в гибели десятков мирных азербайджанцев в Ходжалинском районе. Он был задержан в июле на ППП «Лачин».

В Ясамальском районном суде начнется подготовительное заседание по уголовному делу Вагифа Хачатряна. Председателем назначен судья Бакинского военного суда Джамал Рамазанов.

В ходе судебного заседания будут уточнены анкетные данные обвиняемого и 59 потерпевших, которые проходят по данному делу.

Напомним, Хачатрян был объявлен в международный розыск, но был задержан в июле текущего года на погранично-пропускном пункте «Лачин».

В конце декабря 1991 года преступная банда, членом которой он был, совершила расправу над 25 мирными азербайджанцами в селе Мешали Ходжалинского района. Кроме того, от рук бандитов пострадали 14 человек, а 358 азербайджанцев были изгнаны из своих домов.

В отношении Хачатряна были возбуждены уголовные дела по статьям 103 («геноцид») и 107 («депортация и принудительное переселение») УК АР. После задержания преступника заключили под стражу.