В Азербайджане восстановят село Минкенд в Лачинском районе

Восстановление села Минкенд Лачинского района в ближайшее время начнется в Азербайджане, рассказал официальный представитель специального представительства президента АР в Лачине Гусейн Гулиев.
"Проект села уже представлен широкой общественности. Туристический потенциал Лачина весьма высок. Его рельеф, географическое расположение и архитектура домов придают этому месту еще больше привлекательности"
– Гулиев
Заказчиком проекта выступает Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
Также ведутся внутригосударственные процессы по созданию сел и поселков Эрикли, Щербат, Пирджахан и Гюлаббирд Лачинского района.
В настоящее время в Лачинском районе возрождены четыре населенных пункта. Накануне Ильхам Алиев открыл восстановленное село Бейлик.