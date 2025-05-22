В Азербайджане восстановят село Минкенд в Лачинском районе

Восстановление населенных пунктов на освобожденных от оккупации землях Азербайджана продолжается, вскоре в Лачинском районе приступят к восстановлению села Минкенд. Также на очереди еще несколько лачинских сел.

Восстановление села Минкенд Лачинского района в ближайшее время начнется в Азербайджане, рассказал официальный представитель специального представительства президента АР в Лачине Гусейн Гулиев.

"Проект села уже представлен широкой общественности. Туристический потенциал Лачина весьма высок. Его рельеф, географическое расположение и архитектура домов придают этому месту еще больше привлекательности"

– Гулиев

Заказчиком проекта выступает Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Также ведутся внутригосударственные процессы по созданию сел и поселков Эрикли, Щербат, Пирджахан и Гюлаббирд Лачинского района.

В настоящее время в Лачинском районе возрождены четыре населенных пункта. Накануне Ильхам Алиев открыл восстановленное село Бейлик.