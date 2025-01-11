Президент Азербайджана открыл село Бейлик в Лачинском районе

Сегодня в Лачине открылся после восстановления еще один населенный пункт. Ильхам Алиев принял участие в открытии села Бейлик и вручил первым жителям ключи от домов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 мая 2025 года принял участие в открытии села Бейлик Лачинского района.

В селе Бейлик в соответствии с "I Государственной программой Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" проводятся широкомасштабные строительные работы, в населенный пункт возвращаются жители.

© Фото: пресс-служба президента Азербайджана

О созданных в селе условиях президенту АР рассказал спецпредставитель в Лачинском районе Масим Мамедов. Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в клубе-общинном центре в селе Бейлик, где откроются танцевальный и другие кружки, имеются условия для проведения различных мероприятий, приуроченных к знаменательным дням, а также молодежных собраний и встреч.

Было отмечено, что в освещении домов, социальных объектов и улиц в селе Бейлик используется зеленая энергия, на крышах зданий установлены солнечные панели.

Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новых частных домах в поселке Бейлик. В селе построен 91 жилой дом, в основном это трехкомнатные частные дома.

© Фото: пресс-служба президента Азербайджана

Во вновь отстроенном селе будут проживать 90 семей – 360 человек. Сегодня азербайджанский лидер встретился с жителями, переселившимися в село Бейлик, и вручил им ключи от новых домов.

Отметим, что в населенном пункте созданы все условия для обеспечения занятости населения, построены различные предприятия, проложены дороги и линии электропередачи, имеется связь, водопровод и газоснабжение.