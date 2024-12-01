Вестник Кавказа

В Лачинском районе Азербайджана построят еще два села

Строительство в Физули
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане начинаются работы по проектированию двух сельских населенных пунктов освобожденного от армянской оккупации Лачинского района – сел Эрикли и Кюрдхаджи.

В скором времени в Азербайджане появятся проекты строительства двух новых сел в освобожденном от армянской оккупации Лачинском районе Восточно-Зангезурского экономического района страны.

Ими станут сельские населенные пункты (снп) Эрикли и Кюрдхаджи, сообщает Trend.

Пока стартует первый этап проектирования, в рамках которого будут проработаны основные жилые массивы, здания органов самоуправления, дороги и транспортные коммуникации в пределах будущих населенных пунктов – проводит проектные работы Служба восстановления, строительства и управления Лачинского района.

Проектирование снп Эрикли возложено на ООО İnteqris, создавать снп Кюрдхаджи будет Главный государственный проектный институт "Азердовлетлайихе".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1205 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Грузии появятся сотни новых отелей

В Грузии появятся сотни новых отелей

Что построили в Ножай-Юртовском районе в прошлом году?

Что построили в Ножай-Юртовском районе в прошлом году?

Физули готовится к строительству новых кварталов для возвращающихся жителей

Физули готовится к строительству новых кварталов для возвращающихся жителей

Три ветровые электростанции построят за год в Грузии

Три ветровые электростанции построят за год в Грузии

Нальчик потратит деньги туристов на ремонт

Нальчик потратит деньги туристов на ремонт

Этажность центра Махачкалы снизят до 5 этажей

Этажность центра Махачкалы снизят до 5 этажей

Новый пешеходный маршрут пройдет через весь Кисловодск

Новый пешеходный маршрут пройдет через весь Кисловодск

В Дагестане построят Ногайскую солнечную электростанцию

В Дагестане построят Ногайскую солнечную электростанцию

Новая дорога свяжет Грузию с Турцией через три года

Новая дорога свяжет Грузию с Турцией через три года

Скульптурный парк украсит район Ставрополья к 2029 году

Скульптурный парк украсит район Ставрополья к 2029 году

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы