В Лачинском районе Азербайджана построят еще два села

В Азербайджане начинаются работы по проектированию двух сельских населенных пунктов освобожденного от армянской оккупации Лачинского района – сел Эрикли и Кюрдхаджи.

В скором времени в Азербайджане появятся проекты строительства двух новых сел в освобожденном от армянской оккупации Лачинском районе Восточно-Зангезурского экономического района страны.

Ими станут сельские населенные пункты (снп) Эрикли и Кюрдхаджи, сообщает Trend.

Пока стартует первый этап проектирования, в рамках которого будут проработаны основные жилые массивы, здания органов самоуправления, дороги и транспортные коммуникации в пределах будущих населенных пунктов – проводит проектные работы Служба восстановления, строительства и управления Лачинского района.

Проектирование снп Эрикли возложено на ООО İnteqris, создавать снп Кюрдхаджи будет Главный государственный проектный институт "Азердовлетлайихе".