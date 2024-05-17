В Азербайджане упростили правила покупки авиабилетов в Физули

С 1 мая граждане Азербайджана могут приобретать авиабилеты в Физули по новым правилам. Оформлять специальное разрешение отдельно теперь не нужно.

В Азербайджане с сегодняшнего дня изменились правила покупки билетов на самолет между Баку и Физули, выполняемые AZAL.

С мая 2025 года пассажиры могут приобретать авиабилеты на рейсы между Баку и Физули напрямую на официальном сайте или в мобильном приложении AZAL без оформления специального разрешения.

"Необходимые разрешения для поездки теперь оформляются системой автоматически, что исключает необходимость подачи дополнительной заявки через портал Yolumuz Qarabağa. Изменения направлены на упрощение процедуры и повышения удобства при планировании поездок для граждан Азербайджана"

– AZAL

В сообщении уточняется, что для граждан других стран получение предварительного разрешения по-прежнему необходимо.

Самолеты в Физули летают из Баку каждую субботу и воскресенье.