Со следующей недели аграрии Азербайджана начинают уборку зерновых - Минсельхоз страны уже заверил, что вовремя обеспечит их необходимой зерноуборочной техникой, чтобы убрать урожай в срок и без потерь.

На следующей неделе в Азербайджане стартует уборочная страда – местным аграриям предстоит убрать зерновые на площади в 932 319 га, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства страны.

"Комбайны, находящиеся в регионах, где уборка еще не началась, по плану дислокации направляются в районы активной уборки. Этот механизм обеспечивает удовлетворение потребности в комбайнах, а урожай собирается в срок и без потерь"

- Минсельхоз Азербайджана

Министерство уже подготовило план ротации техники, чтобы своевременно обеспечить землеробов зерноуборочными комбайнами - их потребности определяются по регионам, а выделяемая техника позволит убрать урожай в сжатые сроки и без потерь, передает Sputnik Азербайджан.

Заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова, выступая на региональном совещании, затронула комплексные меры по развитию зерноводства, отметив: в стране ведется интенсивное субсидирование отрасли, а при поддержке государства фермеров полностью обеспечили удобрениями и техникой.

Ранее министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов заявил, что сейчас Азербайджан обеспечивает себя зерновыми примерно на 58%, однако создание в стране крупных зерновых хозяйств, и освобождение земель от оккупации создали новые возможности для дальнейшего повышения этого показателя.

Напомним, уборочная кампания в Азербайджане обычно начинается в конце июня и длится до середины июля в зависимости от региона и погодных условий.