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В Азербайджане пройдет музыкально-поэтический вечер в честь Маяковского

В Азербайджане пройдет музыкально-поэтический вечер в честь Маяковского
В столице Азербайджана организуют вечер в честь Владимира Маяковского, посвященный очередному юбилею со дня рождения великого поэта. Мероприятие запланировано на следующую субботу.

В конце следующей недели в Баку пройдет музыкально-поэтический вечер в честь 130-летия со дня рождения Владимира Маяковского. Об этом пишут азербайджанские СМИ.

На мероприятии, запланированном на 22 июля, участники Поэтического клуба Русского дома будут читать стихи великого поэта.

Кроме того, в этот день на сцену выйдут пианистка Ляман Джафарова и выпускницы Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджжибейли. Они исполнят различные музыкальные произведения.

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