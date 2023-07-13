В Азербайджане пройдет музыкально-поэтический вечер в честь Маяковского

Опубликовано: 21:58, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

В столице Азербайджана организуют вечер в честь Владимира Маяковского, посвященный очередному юбилею со дня рождения великого поэта. Мероприятие запланировано на следующую субботу.

В конце следующей недели в Баку пройдет музыкально-поэтический вечер в честь 130-летия со дня рождения Владимира Маяковского. Об этом пишут азербайджанские СМИ.

На мероприятии, запланированном на 22 июля, участники Поэтического клуба Русского дома будут читать стихи великого поэта.

Кроме того, в этот день на сцену выйдут пианистка Ляман Джафарова и выпускницы Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджжибейли. Они исполнят различные музыкальные произведения.