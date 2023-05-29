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Баку примет Неделю кукольных театров

Баку примет Неделю кукольных театров
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Баку пройдет Неделя кукольных театров. В программу войдут спектакли, а также дискуссии о современных книгах для детей и театрах кукол.

В Баку 13 июня стартует Неделя кукольных театров. Мероприятие состоится в кукольном театре имени Абдуллы Шаига. Оно завершится 17 июня.

Основная задача мероприятия - обеспечить условия для того, чтобы кукольные театры могли расширить связи и обменяться опытом.

На фестиваль соберутся почетные гости. Среди них будут артисты и специалисты в области театроведения и искусствоведения, авторы пьес и книг для детей.

Свои спектакли представят театры кукол из Баку, Нахчывана, Гянджи, Сальяна и Гаха.

Все желающие смогут принять участие в обсуждениях, посвященных современной литературе для детей и развитию кукольных театров.

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