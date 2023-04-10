Опубликовано: 10:46, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Оперный тенор Юсиф Эйвазов выразил благодарность за назначение на пост главы Азербайджанского театра оперы и балета. Он уверен, что при поддержке Ильхама Алиева и Мехрибан Алиевой, которые уделяют большое внимание развитию культуры в республике, театр ждет большое мировое будущее.

Оперный певец Юсиф Эйвазов, пообещал развивать Азербайджанский оперный театр, культуру в стране, а также поблагодарил за оказанное доверие - на прошлой неделе он был назначен на высокий пост.

Эйвазов стал директором Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Приказ о назначении был подписан 7 апреля главой Минкульта республики. На своей странице в социальной сети 45-летний артист поделился новостью о назначении и сообщил о планах по развитию театра. Оперный певец поблагодарил за оказанное ему высокое доверие. Эйвазов полон уверенности в том, что опера и балет в Азербайджане продолжат развиваться.

Он особо подчеркнул, что руководство республики - президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева с большим вниманием относятся к развитию культуры в Азербайджане, оказывают поддержку, способствуют реализации крупных проектов, в том числе на мировой арене.

«Уверен, что мы все вместе выведем наш театр на абсолютно новый международный уровень»,

– заключил Юсиф Эйвазов.