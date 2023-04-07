Юсиф Эйвазов стал главой Театра оперы и балета в Азербайджане

Опубликовано: 12:37, 7 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Юсиф Эйвазов получил должность директора Азербайджанского театра оперы и балета. Приказ о назначении подписан в Минкультуры страны.

Оперный певец Юсиф Эйвазов возглавил Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета.

Приказ о назначении 45-летнего заслуженного и народного артиста Азербайджанской Республики на должность директора театра подписал первый замглавы Минкульта Азербайджана, исполняющий обязанности министра Адиль Керимли.

Юсиф Эйвазов - всемирно известный солист, драматический тенор. Он выступает на самых престижных мировых площадках. Супруга Эйвазова российская оперная дива Анна Нетребко. Пара регулярно дает совместные концерты, где исполняет хиты мировой оперной классики. В феврале талантливый дуэт порадовал поклонников новой композицией о любви под названием «10 шагов».