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Юсиф Эйвазов стал главой Театра оперы и балета в Азербайджане

Юсиф Эйвазов стал главой Театра оперы и балета в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Юсиф Эйвазов получил должность директора Азербайджанского театра оперы и балета. Приказ о назначении подписан в Минкультуры страны.

Оперный певец Юсиф Эйвазов возглавил Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета.

Приказ о назначении 45-летнего заслуженного и народного артиста Азербайджанской Республики на должность директора театра подписал первый замглавы Минкульта Азербайджана, исполняющий обязанности министра Адиль Керимли.

Юсиф Эйвазов - всемирно известный солист, драматический тенор. Он выступает на самых престижных мировых площадках. Супруга Эйвазова российская оперная дива Анна Нетребко. Пара регулярно дает совместные концерты, где исполняет хиты мировой оперной классики. В феврале талантливый дуэт порадовал поклонников новой композицией о любви под названием «10 шагов».

За дирижерским пультом Эйюб Кулиев

За дирижерским пультом Эйюб Кулиев

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