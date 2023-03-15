В Азербайджане назвали праздничные нерабочие дни в 2024 году

Как азербайджанцы отдохнут на Новый год, Новруз, Рамазан и Гурбан? Власти обнародовали календарь на 2024 год.

В Азербайджане в 2024 году больше всего нерабочих дней, связанных с праздниками, будет в январе и марте.

Согласно постановлению премьер-министра страны Али Асадова, новогодние каникулы начнутся 31 декабря и завершатся 6 января. Первый рабочий день года - 7 января, воскресенье.

На Новруз нерабочих дней будет пять - 20, 21, 22, 23, 24 марта.

Затем в апреле 2024 года азербайджанцы отдохнут в честь Рамазана два дня - 10 и 11 апреля. В июне на празднование Гурбана отводится также два дня - 16 и 17 июня.