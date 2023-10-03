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В Азербайджане идентифицировали еще 5 погибших в ходе АТО

В Азербайджане идентифицировали еще 5 погибших в ходе АТО
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Азербайджане установили личности еще пятерых погибших военных. Минобороны республики обновило список.

Удалось установить личности еще пятерых азербайджанских военнослужащих, которые стали шехидами в ходе проведения армией Азербайджана локальной антитеррористической операции в Ханкенди.

Всего в списке погибших числятся 192 человека, список на сайте министерства обороны Азербайджана обновлен с учетом новых имен.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.

АТО в Карабахе унесла жизни 192 азербайджанских военных

АТО в Карабахе унесла жизни 192 азербайджанских военных

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