АТО в Карабахе унесла жизни 192 азербайджанских военных

Опубликовано: 11:59, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе погибли 192 военнослужащих ВС и МВД Азербайджана, ранения получили 511 военнослужащих и один гражданский.

В Азербайджане опубликован список военнослужащих двух силовых ведомств страны, погибших в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе.

Всего в ходе локальных антитеррористических мероприятий погибли 192 военнослужащих, 180 из которых - сотрудники министерства обороны страны, 12 - сотрудники МВД. Один из шехидов – мирный житель. Личности еще 11 человек будут установлены судебно-медицинской экспертизой после проведения судебно-генетических экспертиз, сообщает Trend.

Также в ходе локальных антитеррористических мероприятий 19-20 сентября 2023 года ранения получили 511 военнослужащих азербайджанской армии и 1 гражданское лицо, сейчас они проходят лечение в медицинских центрах Азербайджана, - сообщили в Минздраве страны.

"Желаем скорейшего выздоровления нашим раненым военнослужащим. Мы чтим светлую память всех наших военнослужащих, погибших за территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики, и выражаем глубочайшие соболезнования их семьям и родственникам. Да помилует Аллах всех наших шехидов!"

- Минздрав Азербайджана

В результате успешных локальных антитеррористических мероприятий был полностью восстановлен суверенитет Азербайджанской Республики, отмечается в сообщении.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.