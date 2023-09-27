Стало известно количество сданного в Карабахе оружия

Опубликовано: 10:25, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Минобороны Азербайджана

В Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается сдача оружия, которое находилось у армянских сепаратистов и ВС Армении.

Минобороны Азербайджана опубликовало свежие данные о количестве вооружения и боеприпасов, сданного незаконными вооруженными формированиями в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

По состоянию на 10:00 27 сентября после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана было конфисковано следующее количество боевой техники, оружия и боеприпасов:

1. Стрелковое оружие и гранатометы - 1105

2. Артиллерийские орудия - 60

3. Средства ПВО - 226

4. Боеприпасы - 425375

5. Снаряжение и принадлежности - 2721

6. Оптические и другие приборы - 223

7. Бронетехника - 22

8. Автомобильная техника - 125

9. Прицепы – 21

Процесс продолжается, говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.