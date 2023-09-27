Стало известно количество сданного в Карабахе оружия

В Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается сдача оружия, которое находилось у армянских сепаратистов и ВС Армении.
Минобороны Азербайджана опубликовало свежие данные о количестве вооружения и боеприпасов, сданного незаконными вооруженными формированиями в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
По состоянию на 10:00 27 сентября после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана было конфисковано следующее количество боевой техники, оружия и боеприпасов:
1. Стрелковое оружие и гранатометы - 1105
2. Артиллерийские орудия - 60
3. Средства ПВО - 226
4. Боеприпасы - 425375
5. Снаряжение и принадлежности - 2721
6. Оптические и другие приборы - 223
7. Бронетехника - 22
8. Автомобильная техника - 125
9. Прицепы – 21
Процесс продолжается, говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.