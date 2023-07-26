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В астраханском Минздраве зарабатывали на закупках коронавирусных тестов

В астраханском Минздраве зарабатывали на закупках коронавирусных тестов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Астраханские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении уже бывших высокопоставленных чиновниц астраханского Минздрава: они подозреваются в злоупотреблениях при закупке тестов на COVID-19.

Чиновники от медицины иногда проявляют чудеса изобретательности в попытке заработать на нуждах граждан, и зачастую эти методы вступают в противоречие с законом. Так, астраханские правоохранители были вынуждены возбудить уголовное дело в отношении теперь уже бывших первого заместителя и заместителя министра здравоохранения области, заподозрив их в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Как выяснило следствие, в разгар пандемии коронавируса в июне 2020 года первый замминистра предложила знакомому, возглавлявшему фирму по производству диагностических препаратов, бесплатно поставлять министерству тест-системы на COVID-19, взамен тот получал гарантированные контракты на такие поставки, передает "Интерфакс".

Без какой-либо необходимости в тестах чиновница поручила второй фигурантке дела без проведения аукциона заключить два контракта на 48 млн рублей, к тому же часть наборов была списана из-за небольшого срока годности.

"Незаконные действия подозреваемых привели к неэффективному расходованию бюджетных средств на закупку необоснованно большого числа медицинских изделий и причинили ущерб министерству здравоохранения Астраханской области на общую сумму свыше 31 млн рублей"

- СУ СК по Астраханской области

Обе подозреваемые расстались с должностями и обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями), бывший первый заместитель министра задержана.

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