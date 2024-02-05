В Армении взорвался бутылочный завод

На трассе из армянской столицы к озеру Гёйча сегодня произошла тезногенная авария: взрыв неустановленной природы обрушил часть бутылочного завода Котайкской области.

Сегодня около 13:00 по московскому времени в Котайкской области Армении взорвался бутылочный завод, расположенный на трассе из Еревана к озеру Гёйча. При этом пострадали двое рабочих, находившихся в непосредственной близости от места взрыва.

Согласно данным армянского МЧС, взрывом была разрушена заводская кирпичная печь. Причины аварии не раскрываются. Пострадавшие были госпитализированы.

Известно, что взорвавшийся завод принадлежит одному из бывших соратников Гагика Царукяна Мелику Манукяну, пишет shamshyan.com