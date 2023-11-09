В Армении ввели в обращение памятные монеты по случаю юбилея драма

В Армении в "День драма", который ежегодно отмечается 22 ноября, выпустили новые памятные монеты. Они приурочены к 30-летию нацвалюты.

В Армении по случаю 30-летия нацвалюты выпущен целый ряд памятных монет. Об этом рассказали в Центральном банке страны.

"22 ноября 2023 года Центральный банк Армении вводит в обращение памятные монеты номиналом 10, 20, 50, 100, 200 и 500 драмов, посвященные 30-летию нацвалюты"

– пресс-служба ЦБ

Там также отметили, что чеканкой всех монет занимался Королевский монетный двор Великобритании.