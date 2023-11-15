В Армении учредили фонд для борьбы с пропагандой

В Армении появился фонд, главной задачей которого будет борьба с региональной пропагандой. Он будет заниматься поиском и обоснованием научных фактов.

В Армении в целях борьбы с пропагандой создали научно-аналитический фонд "Гегард". Об этом сообщают местные СМИ.

Председателем попечительского совета стал Ашот Сагян, занимающий должность президента Академии наук республики.

Целями фонда будут формирование новой научно-исследовательской платформы, повышение качества исследований и содействие научно-аналитической работе в вузах и научных организациях.

Фонд займется поиском и обоснованием научных фактов, которые будут противопоставляться искаженным сведениям об истории Южного Кавказа.

Планируется также, что Фонд сможет объединить специалистов в области арменоведения и социальных наук.