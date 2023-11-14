В Армении теперь можно официально откупиться от армии

Власти Армении одобрили закон, по которому призывники смогут заплатить, чтобы не служить в армии республики. Полный отказ от службы обойдется в $37 тыс.

Парламентарии Республики Армения одобрили законопроект "О воинской службе". Парламентское большинство проголосовало за то, чтобы теперь в стране можно было официально откупиться от службы в армии.

Инициатором законопроекта выступил член партии "Гражданский договор" Айк Саркисян.

Теперь те граждане, которые уехали из страны и не прошли службу, могут вернуться в республику после исполнения 27 лет и отслужить два года. Таким образом, они избегут уголовного наказания.

Другой вариант предусматривает полную или частичную выплату вместо армейской службы.

В частности, власти предлагают заплатить $6,2 тыс и отслужить 12 месяцев. Также есть вариант отслужить полгода или один месяц и заплатить $12,4 тыс или $24,8 тыс соответственно.

Полный отказ от службы стоит $37 тыс.

Также изменения коснулись и лиц, которые получат гражданство после 27лет. Они не будут призваны на службу, если уже отслужили год в армии другого государства. Либо же они должны заплатить $6,2 тыс.