Вестник Кавказа

В Армении подтвердили пропуск очередной встречи представителей стран ОДКБ

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© Фото: официальный сайт ОДКБ
В армянском МИД сообщили о пропуске представителем страны встречи ОДКБ в Македонии. Ранее представители Армении отсутствовали на заседании организации в Минске.

Представитель Армении отсутствовал на рабочей встрече представителей стран-членов ОДКБ в Скопье. Соответствующую информацию подтвердили в МИД республики.

"Представитель Армении не принял участия в очередной рабочей встрече представителей стран ОДКБ, которая состоялась в Скопье"

– пресс-секретарь ведомства Ани Бадалян

Напомним, в Скопье также проходит министерская встреча ОБСЕ. В ней принимает участие глава МИД Арарат Мирзоян

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