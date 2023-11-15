В Армении подтвердили пропуск очередной встречи представителей стран ОДКБ

В армянском МИД сообщили о пропуске представителем страны встречи ОДКБ в Македонии. Ранее представители Армении отсутствовали на заседании организации в Минске.
Представитель Армении отсутствовал на рабочей встрече представителей стран-членов ОДКБ в Скопье. Соответствующую информацию подтвердили в МИД республики.
"Представитель Армении не принял участия в очередной рабочей встрече представителей стран ОДКБ, которая состоялась в Скопье"
– пресс-секретарь ведомства Ани Бадалян
Напомним, в Скопье также проходит министерская встреча ОБСЕ. В ней принимает участие глава МИД Арарат Мирзоян
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