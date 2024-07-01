В Армении подтвердили настрой на продолжение делимитации границы с Азербайджаном

Армения заинтересована в продолжении делимитации границы с Азербайджаном, сообщили в парламенте республики. Там также отметили, что Ереван хочет как можно скорее оформить мирный договор с Баку.

Армения нацелена на продолжение делимитации границы с Азербайджаном. Об этом 12 июля заявил вице-спикер армянского парламента.

Выступая на 10-м Парламентском форуме БРИКС, Рубен Рубинян также заметил, что Ереван заинтересован в скорейшем подписании мирного договора с Баку.

"Армения не имеет притязаний за пределами своей международно признанной территории и готова к конструктивной и интенсивной работе по продолжению процесса делимитации и завершению и подписанию мирного договора в кратчайшее время"

– Рубен Рубинян

Напомним, накануне главы МИД Азербайджана и Армении провели переговоры в Вашингтоне. По итогам встречи, на которой также присутствовал госсекретарь Соединенных Штатов, стороны заявили о прогрессе в вопросе подписания соглашения о мире.