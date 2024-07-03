Вестник Кавказа

Баку и Ереван продолжат работу по мирному договору

Баку и Ереван продолжат работу по мирному договору
© Фото: телеграм-канал МИД Азербайджана
В Вашингтоне прошла встреча глав МИД Азербайджана и Армении, а также госсекретаря США. Стороны договорились продолжать работу по соглашению.

МИД Азербайджана рассказал о состоявшейся в Вашингтоне встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении, а также американского госсекретаря.

В ведомстве отметили, что переговоры между Джейхуном Байрамовым, Араратом Мирзояном и Энтони Блинкеном состоялись по инициативе Вашингтона.

В пресс-службе подчеркнули, что участники встречи дали высокую оценку прогрессу Баку и Еревана в направлении подписания мирного договора.

В министерстве добавили, что стороны договорились о продолжении работы по заключению документа. Главы МИД выразили благодарность Блинкену за встречу.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1160 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Блинкен заявил о скором достижении мира между Баку и Ереваном

Блинкен заявил о скором достижении мира между Баку и Ереваном

Главы МИД Азербайджана и Армении начали переговоры в США

Главы МИД Азербайджана и Армении начали переговоры в США

Баку и Ереван близки к миру

Баку и Ереван близки к миру

Казахстан готов предложить Азербайджану и Армении платформу для переговоров

Казахстан готов предложить Азербайджану и Армении платформу для переговоров

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы