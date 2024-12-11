В Армении появятся пограничники США

В Армении разместится американская группа пограничного патрулирования. США работают с Арменией по поддержанию ее суверенитета, заявил Блинкен.
В Армении будет размещена группа пограничного патрулирования США, рассказал госсекретарь Энтони Блинкен.
Вашингтон и Ереван подписали документ о стратегическом партнерстве. По словам Блинкена, страны сотрудничают в сфере обороны и безопасности. Штаты поддерживают усилия Армении "по утверждению своей независимости и суверенитета". В феврале в Армению прибудут американские пограничники.
"Наша группа таможенного и пограничного патруля отправится в Армению, чтобы работать с армянскими коллегами над наращиванием потенциала в области пограничной безопасности, укреплением сотрудничества в сфере безопасности и повышением миротворческих возможностей Армении"
– Блинкен