Вестник Кавказа

В Армении появятся пограничники США

В Армении появятся пограничники США
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
В Армении разместится американская группа пограничного патрулирования. США работают с Арменией по поддержанию ее суверенитета, заявил Блинкен.

В Армении будет размещена группа пограничного патрулирования США, рассказал госсекретарь Энтони Блинкен.

Вашингтон и Ереван подписали документ о стратегическом партнерстве. По словам Блинкена, страны сотрудничают в сфере обороны и безопасности. Штаты поддерживают усилия Армении "по утверждению своей независимости и суверенитета". В феврале в Армению прибудут американские пограничники.

"Наша группа таможенного и пограничного патруля отправится в Армению, чтобы работать с армянскими коллегами над наращиванием потенциала в области пограничной безопасности, укреплением сотрудничества в сфере безопасности и повышением миротворческих возможностей Армении"

– Блинкен

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