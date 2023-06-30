В Ардонском районе будут выращивать племенную форель

В горном Ардонском районе Северной Осетии будет построен селекционно-племенной центр форелеводства, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.
Это, как и другие вопросы развития рыбохозяйственной отрасли республики, в ходе встречи сегодня Меняйло обсудил на встрече с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым.
"На сегодняшний день определен земельный участок в Ардонском районе между поселком Бекан и селением Красногор. Завершена разработка проектно-сметной документации будущего центра", - сообщил Меняйло, передает "Интерфакс".
Рыбоводство - одно из самых перспективных направлений сельского хозяйства для Северной Осетии: здесь для этого подходящий климат, большое количество водоемов и возможность выращивать рыбу круглогодично.
"Потенциал производства форели оценивается экспертами в 30 тыс т в год. …Создание такого центра позволит нам значительно улучшить свои показатели в сфере рыбоводства"
- Сергей Меняйло
Высокую оценку проекту дали и в Росрыболовстве, отметив, что его реализация позволит создать крупнейшую высокотехнологичную отрасль индустриальной аквакультуры на Юге России, сообщает объединенная пресс-служба ведомства.
Строительство центра оценивается в 3,155 млрд рублей, он будет производить в год 37 млн штук икринок радужной форели, из которых до стадии малька будет выращиваться 14,6 млн штук. Построят центр к концу 2025 - началу 2026 года.