В Анапу и Туапсе в июне запустят автобусы из Москвы и еще трех городов

Попасть на черноморские курорты Анапа и Туапсе летом можно будет автобусом. «Интурист» в июне запустит рейсы из Москвы, Иваново, Владимира и Суздаля.

Россиянам в летнем сезоне 2024 года будут доступны автобусные туры в Анапу и Туапсе. Автобусные перевозки запустит «Интурист», передает АТОР.

«Чтобы помочь туристам добраться до популярного черноморского курорта, туроператор «Интурист» с 3 июня запускает автобусные туры в Анапу (Джемете и Витязево) из Москвы и еще трех городов ЦФО: Иваново, Суздаля и Владимира»

– АТОР

Автобусы в Туапсинский район начнут ходить с 8 июня. Туроператор предлагает заезды на 10-12 ночей. Автобусы будут совершать рейсы на курорты до 20 сентября.

Автобусное путешествие из Москвы в Анапу займет около 22 часов. Турист может взять с собой до 25 кг багажа.