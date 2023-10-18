В Ялте рухнул склон жилого дома

Новое чрезвычайное происшествие в Крыму – в Ялте рухнул склон жилой четырехэтажки, по документам проходившей как гараж.

В крымской курортной Ялте обвалился склон, на котором был построен четырехэтажный жилой дом, по документам проходивший как гараж, сообщила в своем Telegram- канале мэр города Янина Павленко.

"Работы шли без разрешений. Под угрозой оказался дом на соседнем участке — обвал подступился к нему на опасное расстояние. Но и этот четырехэтажный объект спорный, так как по бумагам 100 квадратов предназначались под гараж. Выросшая махина дала дополнительную нагрузку. Строение люди приобрели год назад, с их слов, как жилой дом"

- Янина Павленко

Пока по дому вопросов больше, чем ответов - впереди огромная работа с документами и выявлением виновных. Главная задача, стоящая сейчас перед городской мэрией - предотвратить дальнейшее сползание грунта, отметила Павленко.

Специалисты уже начали укреплять и подсыпать склон, но это – не гарантия его благополучия. Позже будет разработан проект для выполнения капитальных работ, а пока Павленко попросила ялтинцев не начинать строительных работ, не имея на то разрешений, чтобы избежать возможных неприятных сюрпризов.