На сколько закрыли канатку в Ялте?

Опубликовано: 20:18, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти закрыли канатную дорогу в крымской Ялте. Причина – нарушения при эксплуатации канатки, выявленные Ростехнадзором.

Жители и гости Ялты длительное время не смогут пользоваться канатной дорогой: она закрыта из-за того, что стала представлять опасность для жизни пассажиров. Такое сообщение распространило Крымское управление Ростехнадзора.

Ведомство обнаружило, что были нарушены обязательные требования по безопасности объекта в Кореизе.

"Установлено, что не проводится периодическое техническое освидетельствование ОПО [опасного производственного объекта]"

– Ростехнадзор

Уточняется, что обнаруженное нарушение несет угрозу для здоровья и жизни людей. Суд приостановил работу канатки на 90 дней.