На сколько закрыли канатку в Ялте?

Власти закрыли канатную дорогу в крымской Ялте. Причина – нарушения при эксплуатации канатки, выявленные Ростехнадзором.
Жители и гости Ялты длительное время не смогут пользоваться канатной дорогой: она закрыта из-за того, что стала представлять опасность для жизни пассажиров. Такое сообщение распространило Крымское управление Ростехнадзора.
Ведомство обнаружило, что были нарушены обязательные требования по безопасности объекта в Кореизе.
"Установлено, что не проводится периодическое техническое освидетельствование ОПО [опасного производственного объекта]"
– Ростехнадзор
Уточняется, что обнаруженное нарушение несет угрозу для здоровья и жизни людей. Суд приостановил работу канатки на 90 дней.