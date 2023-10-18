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На сколько закрыли канатку в Ялте?

На сколько закрыли канатку в Ялте?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Власти закрыли канатную дорогу в крымской Ялте. Причина – нарушения при эксплуатации канатки, выявленные Ростехнадзором.

Жители и гости Ялты длительное время не смогут пользоваться канатной дорогой: она закрыта из-за того, что стала представлять опасность для жизни пассажиров. Такое сообщение распространило Крымское управление Ростехнадзора.

Ведомство обнаружило, что были нарушены обязательные требования по безопасности объекта в Кореизе.

"Установлено, что не проводится периодическое техническое освидетельствование ОПО [опасного производственного объекта]"

– Ростехнадзор

Уточняется, что обнаруженное нарушение несет угрозу для здоровья и жизни людей. Суд приостановил работу канатки на 90 дней.

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