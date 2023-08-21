В Алматы под запретом окажутся дизельные автобусы

Опубликовано: 22:33, 21 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени власти Алматы планируют ввести запрет на закупку дизельных автобусов, такое решение призвано обеспечить мегаполису более экологичный общественный транспорт.

Уже со следующего, 2024 года власти Алматы прекратят закупку для нужд общественного транспорта мегаполиса дизельных автобусов, объявил аким мегаполиса Ерболат Досаев, передает пресс-службы акимата города в своем Telegram-канале.

Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе отчета перед президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым сообщил, что это будет сделано для того, чтобы в ближайшее время полностью перевести мегаполис на экологичные виды общественного транспорта.

"В 2023 году будет поставлено 1430 единиц экологичного транспорта, в том числе за счет местного бюджета - 600 автобусов и 100 троллейбусов. Частные перевозчики закупят 730 автобусов, в том числе 30 электробусов. Со следующего года введем запрет на покупку дизельных автобусов"

- Ерболат Досаев

Принятые меры позволят уже до конца текущего 2023 года сделать экологичным 60% общественного транспорта мегаполиса, а к 2025 году весь он будет соответствовать экологическим требованиям.