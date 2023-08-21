В Алматы под запретом окажутся дизельные автобусы

Уже со следующего, 2024 года власти Алматы прекратят закупку для нужд общественного транспорта мегаполиса дизельных автобусов, объявил аким мегаполиса Ерболат Досаев, передает пресс-службы акимата города в своем Telegram-канале.
Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе отчета перед президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым сообщил, что это будет сделано для того, чтобы в ближайшее время полностью перевести мегаполис на экологичные виды общественного транспорта.
"В 2023 году будет поставлено 1430 единиц экологичного транспорта, в том числе за счет местного бюджета - 600 автобусов и 100 троллейбусов. Частные перевозчики закупят 730 автобусов, в том числе 30 электробусов. Со следующего года введем запрет на покупку дизельных автобусов"
- Ерболат Досаев
Принятые меры позволят уже до конца текущего 2023 года сделать экологичным 60% общественного транспорта мегаполиса, а к 2025 году весь он будет соответствовать экологическим требованиям.