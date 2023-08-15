Казахстан частично обновит пассажирский вагонный парк

Опубликовано: 16:55, 15 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени на железные дороги Казахстана в северном направлении выйдут современные комфортные пассажирские вагоны.

До конца текущего 2023 года АО "Пассажирские перевозки" в Казахстане закупит у АО "ЗИКСТО" 100 новых современных и очень удобных пассажирских вагонов, сообщили в пресс-службе компании.

"Вагоны оборудованы системой кондиционирования, видеонаблюдения и пожаротушения. В них есть холодильники, микроволновые печи, диспенсер c питьевой и титан с горячей водой, а также электрические розетки"

- АО "Пассажирские перевозки"

Пока обновление затронет лишь западное направление, однако в ближайшей перспективе, уже с 2025 года, свои современные вагоны в страну начнет поставлять всемирно известная швейцарская компания Stadler.

До 2030 года "Пассажирские перевозки" купят 537 ее вагонов, - добавили в компании.