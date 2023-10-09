В Агдаме построят Карабахский университет

Опубликовано: 15:01, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Азербайджана разрабатывают концепцию вуза, который планируется возвести в Агдаме. Об этом заявил министр образования страны Эмин Амруллаев.

Правительство Азербайджанской Республики озвучило намерение построить вуз в Агдаме. Сейчас процесс находится на стадии разработки концепции учебного заведения. Об этом рассказал глава минобр республики Эмин Амруллаев на проходящей сейчас в Баку Международной конференции медобразования.

Он подчеркнул, что в новом вузе студенты смогут учиться, в том числе, по медицинскому профилю. Учебное заведение планируется назвать Карабахским университетом.

Также министр предложил расширять географию медобразования и проводить обмен между вузами.

«Традиционно медицинское образование дают всего в одном вузе. Я думаю, что можно обеспечить обмен между университетами в этой области. Этот обмен был бы наиболее целесообразным особенно в сфере технологий»

- Амруллаев