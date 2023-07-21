В Абхазию прибыли инфекционисты из России

Опубликовано: 10:35, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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Ротавирус, пожалуй, главная опасность, подстерегающая туристов в Абхазии. Поэтому на помощь местным инфекционистам прибыли российские коллеги.

Российские инфекционисты прибыли на помощь абхазским коллегам в курортный сезон. По словам главного врача Сухумской инфекционной больницы Астамура Гунии, в настоящее время в стране работает инфекционист из Башкортостана, в августе его сменит другой специалист аналогичного профиля, также в республику приедет реаниматолог, передает Sputnik.

Пожалуй самой распространенной инфекцией, которую можно подхватить и в Гагре, и в Пицунде, и в Сухуме – это ротавирус.

Пик заболеваемости в прошлом году ротавирусом в Абхазии пришелся на конец лета-начало осени. В этом году ситуация может обостриться из-за обрушившихся на Абхазию дождей и последовавших наводнений, а средой обитания ротавируса является вода.

Заразиться ротавирусом можно из-за несоблюдения элементарных правил гигиены – грязных рук или плохо промытых овощей и фруктов. Кроме того инфекция передается воздушно-капельным путем.