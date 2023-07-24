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В Абхазии среди туристов началась эпидемия ротавируса

В Абхазии среди туристов началась эпидемия ротавируса
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Абхазии свирепствует ротавирус. Ежедневно в больницах оказывается около 30 человек, в основном это туристы из гостиницы «Россия» в Гудауте.

В этом году ротавирус в Абхазии стал активно распространятся на месяц раньше обычного, сказывается погода. На помощь местным медикам в Абхазию уже прибыли российские инфекционисты.

За две недели заболело порядка 300 детей, именно дети чаще всего страдают от этой инфекции. Основная масса заболевших - россияне и их дети. Сначала вспышка заболевания произошла в Новом Афоне, теперь - в Гудауте, где рассадником инфекции стал гранд-отель "Россия". Туристы подхватывают болезнь, так как не имеют прививки от нее.

"Ежесуточно у нас поступают до 30 человек с ротавирусной инфекцией. Большая их часть – это постояльцы гостиницы "Россия". Это связано с тем, что в России вакцинации от ротавирусной инфекции не проводится, а наши дети прививаются. В основном местные дети на море не часто купаются"

– главный санврач Гудаутского района Инга Чанба

Купаясь в море дети часто глотают воду, а именно вода - место обитания ротавирусной инфекцией. Также заболевание связано с грязными руками и немытыми фруктами.

В Абхазию прибыли инфекционисты из России

В Абхазию прибыли инфекционисты из России

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