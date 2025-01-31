В Абхазии рассказали о поисках пропавшего россиянина

1 февраля стало известно о пропаже российского туриста из Рицинского нацпарка в Абхазии. Спустя 6 дней его местоположение не определенно. МВД республики продолжает поиски.

Гражданин России, пропавший в Рицинском национальном парке в Абхазии, еще не найден. Поиски ведутся уже шестой день, рассказал журналистам директор природной территории Адамур Багателия.

"Шестой день инспекторы Рицинского парка и спасатели МЧС Абхазии ищут пропавшего россиянина Берестнева, но, к сожалению, результатов нет"

- Адамур Багателия

Он подчеркнул в разговоре с изданием ТАСС, что по неизвестной ему причине родственники пропавшего не объявились, несмотря на широкое освещение поисков мужчины.

В МЧС Абхазии, в свою очередь, передали, что поиски остановлены на неопределенный срок. Они готовы возобновить их, если появится такая необходимость.

"Следы, которые обнаружили спасатели, как мы подозреваем, принадлежат пропавшему и ведут в сторону города. Наверху ребята уже все посмотрели. Выше Рицы лежит большой снег, человеку пройти туда практически невозможно"

- начальник поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии Саид Чан-оглы

Напомним, что российское посольство находится в тесном контакте с МЧС Абхазии. Известно, что пропавшему мужчине было 38 лет. В Абхазию он приехал из Тюменской области.