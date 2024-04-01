В Абхазии работают над обеспечением безопасности российских туристов

Президент Абхазии дал поручения обеспечить в республике безопасность туристов из России. Абхазия готовится к летнему сезону 2024 года, в котором ожидает турпоток, превышающий прошлогодний.

В Абхазии позаботятся о безопасности российских туристов в предстоящем туристическом сезоне.

Посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа рассказал, что президент Аслан Бжания на совещаниях в правительстве дает поручения об обеспечении безопасности отдыхающих. Эти поручения будут выполняться, добавил посол в беседе с РИА Новости.

Турпоток из РФ на курорты Абхазии регулярно растет, это одно из самых востребованных пляжных направлений. В будущем запуск аэропорта в Сухуме позволит привлечь на 1 млн туристов больше.