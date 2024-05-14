В Абхазии хотят ввести закон о тишине

В Абхазии необходимы новые законы, касающиеся туризма. Закон о тишине, закон об использовании пляжей и другие могут появиться в Абхазии и повлиять на "социальный портрет" туриста.

Абхазии нужны новые законы, которые позволят изменить социальный портрет туриста, заявил член Общественной палаты республики Астамыр Ахба в рамках круглого стола "Факторы развития туристско-рекреационного комплекса Абхазии" в Сухуме.

По его мнению, в республике необходимо совершенствовать законодательную базу в сфере туризма. По крайней мере три вопроса следует подвести под законодательную регуляцию: использование пляжных территорий, санаторно-курортный отдых, закон о тишине.

В Абхазии нужен законопроект об использовании и благоустройстве пляжей, парков, набережных, заявил Ахба.

"Также нужен закон о лечебно-курортном развитии, у нас вообще нет закона о курортах. Кроме того, необходим закон о тишине, вот эти законы нам нужно принимать, после чего у нас поменяется социальный портрет туриста"

– член ОП Абхазии

С тем, что в Абхазии назрела необходимость в новых туристических законах согласилась президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

"Туристическая сфера развивается довольно интенсивно, порой нормативная база не успевает. Мы говорим постоянно о том, что закон о туристической деятельности был принят очень давно в 2005 году, этот закон устаревший"

– Калягина