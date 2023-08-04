В 3-й раунд квалификации Лиги Конференций пробился один армянский клуб

Опубликовано: 0:58, 4 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Четыре армянских клуба провели ответные встречи в рамках 2-го раунда квалификации Лиги Конференций. Единственным клубом, вышедшим в следующий этап, стал "Пюник".

В четверг вечером проходят ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги Конференций. К настоящему времени уже закончились встречи с участием всех четырех армянских клубов, выступающих на данной стадии.

"Урарту" – "Фарул"

Первая встреча в Румынии завершилась победой хозяев со счетом 3:2. В ответном матче "Урарту" вышел вперед уже на 11-й минуте – отличился защитник Нана Антви. На 47-й минуте Леон Сабуа удвоил преимущество хозяев. На 53-й минуте полузащитник "Фарула" Драгош Неделку сократил отставание в счете, а еще через 4 минуты нападающий Денис Алибек сделал счет равным. А на 92-й минуте Алибек оформил дубль, принеся своей команде победу – 3:2 в пользу "Фарула". В 3-й раунд квалификации проходит румынская команда.

"Арис" – "Арарат-Армения"

В первом матче, прошедшем в Армении на той неделе, команды сыграли вничью 1:1. В ответной встрече минимальную победу одержал "Арис". Единственный мяч на 80-й минуте записал на свой счет защитник Фабиано Лейсманн. По сумме двух встреч в следующий квалификационный раунд вышел "Арис".

"Дебрецен" – "Алашкерт"

Встреча в Армении завершилась в пользу "Дебрецена" со счетом 1:0. В сегодняшнем матче счет на 18-й минуте открыл "Алашкерт" – гол на счету защитника Виталия Устинова. На 67-й минуте полузащитник Мимиту Биай увеличил отрыв до двух мячей. На 76-й минуте "Дебрецен" отыграл один мяч благодаря усилиям бывшего игрока махачкалинского "Анжи" и московского "Динамо" Балажа Джуджака. За несколько минут до конца второй половины "Алашкерт" остался в меньшинстве – с поля был удален полузащитник Леван Куталия. Игра перешла в дополнительное время, которое также не выявило победителя. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался "Дебрецен". Дальше идет венгерская команда.

Таким образом, единственным армянским клубом, вышедшим в 3-й раунд квалификации, стал "Пюник".