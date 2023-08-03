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Два азербайджанских клуба вышли в 3-раунд квалификации Лиги Конференций

ФК “Нефтчи“
© Фото: скриншот из видео на YouTube-канале бакинского футбольного клуба "Нефтчи"
Три футбольных клубов из Азербайджана сыграли сегодня вечером ответные матчи в рамках 2-го раунда квалификации Лиги Конференций. В следующий раунд вышли два из них.

В четверг, 3 августа, три азербайджанских футбольных клуба провели ответные матчи в рамках 2-го раунда квалификации Лиги Конференций. На данном этапе Азербайджан был представлен "Нефтчи", "Сабахом" и "Габалой".

"Нефтчи" – "Железничар"

Первый матч состоялся в Сараево 27 июля. Встреча завершилась результативной ничьей 2:2. В ответной игре счет на 19-й минуте открыл "Нефтчи" – голом отметился полузащитник Кенни Сайеф. А на 68-й минуте полузащитник Эдди Исрафилов отправил второй мяч в сетку ворот гостей, установив тем самым окончательный результат – 2:0 в пользу "Нефтчи". В 3-й раунд квалификации вышла команда из Баку.

"Сабах" – РФШ

В первой встрече команд, состоявшейся в Латвии в прошлый четверг, победу одержал "Сабах" (2:0). В ответном матче полузащитник Янис Икауниекс на 67-й минуте вывел РВШ вперед. "Сабаху" удалось отыграться на 77-й минуте благодаря точному удару нападающего Джой-Лэнса Миккельса. А в компенсированное ко второму тайму время форвард "Сабаха" Ману Апе забил еще один мяч в ворота гостей, принеся своей команде победу. В следующем раунде квалификации сыграет "Сабах".

"Омония" – "Габала"

Встреча недельной давности закончилась победой "Омонии" со счетом 3:2. В сегодняшнем матче победу снова одержала кипрская команда. На гол полузащитника "Габалы" Ахмеда Айзейя (56-я минута) хозяева ответили точными ударами полузащитника Романа Безуса (5-я минута и 30-я минута, с пенальти) и защитников Адама Ланга (38-я) и Сену Кулибали (59-я). Борьбу за выход в групповой этап Лиги Конференций продолжит "Омония".

В следующий раунд квалификации Лиги Конференций вышел лишь один клуб из Грузии

В следующий раунд квалификации Лиги Конференций вышел лишь один клуб из Грузии

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