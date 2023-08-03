В следующий раунд квалификации Лиги Конференций вышел лишь один клуб из Грузии

Опубликовано: 21:58, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Три грузинских клуба провели сегодня ответные матчи в рамках 2-го раунда квалификации Лиги Конференций. В следующий раунд удалось пробиться лишь одному из них.

Вечером 3 августа состоялись ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций с участием трех грузинских футбольных клубов – "Динамо" Тбилиси, "Дила" Гори и "Торпедо" Кутаиси.

"Динамо" Тбилиси – "Хамрун Спартанс"

В первой встрече победу со счетом 2:1 одержал "Хамрун Спартанс". В ответной игре сильнее также оказалась мальтийская команда. Единственный мяч в добавленное к первому тайму время забил нападающий Урош Джуранович. Таким образом, в следующий раунд квалификации вышел "Хамрун Спартанс".

"Актобе" – "Торпедо" Кутаиси

Матч недельной давности, состоявшийся в Грузии, завершился уверенной победой "Актобе" (4:1). В ответной встрече первый мяч был забит на 31-й минуте – гол забил нападающий "Актобе" Максим Самородов. На 58-й минуте полузащитник "Торпедо" Георгий Арабидзе восстановил статус-кво, а на 66-й минуте нападающий кутаисской команды Ираклий Бугридзе отправил еще один мяч в сетку ворот хозяев. Но на большее "Торпедо" не хватило времени. В следующий раунд вышел "Актобе".

"Дила" Гори – "Ворскла"

В первом матче сильнее со счетом 2:1 оказалась "Ворскла". В сегодняшней встрече счет на 45-й минуте открыла "Дила" – гол на счету полузащитника Отара Парулава. На 71-й минуте нападающий Николай Ковталюк упрочил преимущество грузинской команды, однако через несколько минут форвард "Ворсклы" Руслан Степанюк сократил отставание в счете. Точку в матче на 86-й минуте поставил нападающий хозяев Тьерри Гэйл. По сумме двух встреч в следующий раунд вышла "Дила".