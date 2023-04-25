В 2024 году вырастут зарплаты почти у 5 млн россиян

Опубликовано: 17:54, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В следующем году на повышение зарплат в РФ смогут рассчитывать почти 5 млн человек. Это станет возможным благодаря росту МРОТ более чем на 18%

В следующем году заработная плата в России должна будет вырасти у 4,8 млн человек. Такое заявление сделал сегодня глава правительства РФ.

По словам Михаила Мишустина, это станет возможным благодаря тому, что власти проиндексируют минимальный размер оплаты труда на 18,5%.

МРОТ в России сейчас составляет 16 242 рубля. Ранее сообщалось, что через год он вырастет более чем на 1,5 тыс рублей.