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В 2024 году вырастут зарплаты почти у 5 млн россиян

Банкноты России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В следующем году на повышение зарплат в РФ смогут рассчитывать почти 5 млн человек. Это станет возможным благодаря росту МРОТ более чем на 18%

В следующем году заработная плата в России должна будет вырасти у 4,8 млн человек. Такое заявление сделал сегодня глава правительства РФ.

По словам Михаила Мишустина, это станет возможным благодаря тому, что власти проиндексируют минимальный размер оплаты труда на 18,5%.

МРОТ в России сейчас составляет 16 242 рубля. Ранее сообщалось, что через год он вырастет более чем на 1,5 тыс рублей.

Зарплаты россиян вырастут на 10%

Зарплаты россиян вырастут на 10%

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