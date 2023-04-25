Зарплаты россиян вырастут на 10%

Опубликовано: 13:00, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Доходы населения России продолжают увеличиваться, заявил помощник президента. По словам Максима Орешкина, за этот месяц зарплаты поднимутся на 10%.

Зарплаты продолжают расти в России, и за текущий месяц они увеличатся на 10% относительно 2022 года. Такие данные озвучил помощник президента Максим Орешкин.

Он заверил что доходы населения обязательно будут увеличиваться.

"Например, в этом году нас ожидает очень серьезный рост заработных плат"

— Максим Орешкин

Инфляция в России

Помощник главы государства также коснулся вопроса об инфляции. По его словам, показатель на конец апреля в годовом выражении равняется порядка 2,5%.

Орешкин уточнил, что ведущееся банковское кредитование, с одной стороны, не увеличивает инфляционные риски, с другой - содействует поддержанию потребительского спроса, а также спроса на недвижимость.