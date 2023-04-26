Южная Осетия теряет до 50% электроэнергии

Опубликовано: 9:24, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Южной Осетии выявлены значительные энергопотери. Российские аудиторы заявляют, что до 50% электричества «теряется» в сетях республики, счета за нее никому не выставляются.

Аудиторская проверка показала, что в энергосетях республики Южная Осетия около половины электроэнергии теряется.

"В ходе аудиторской проверки специалистов Минэнерго России и ПАО "Интер РАО" выяснилось, что в городе Цхинвал 30% электроэнергии реализуется, но никому не предоставляется, а в целом по республике эта цифра составляет 40-50%, то есть электроэнергия реализуется, но счета за нее никому не предоставляются - она теряется в энергосетях",

– огласил результаты глава комитета промышленности, транспорта и энергетики республики Руслан Тедеев.

Долг Южной Осетии перед Россией за энергоносители превышает 1,1 млрд рублей - почти 680 млн рублей за электричество и около 430 млн - за газ. При этом, уточнил Тедеев, текущая задолженность составляет 599 млн рублей. По прежним долгам были приняты решения по заморозке и реструктуризации, пишет ТАСС.

В 2023 году Южная Осетия получит от России финансовую помощь в размере 5,5 млрд рублей.

Москва и Цхинвал совместно работают над дорожной картой, по которой республика будет гасить задолженность. Часть долгов покроют инвестиционные программы, но это не решит проблему, страдает платежная дисциплина.

"Нам необходимо увеличить собираемость с населения, а также провести детальное исследование и выяснить, откуда такие большие потери в энергосетях",

– сообщил он.

В 2022 году собираемость платежей с населения за электроэнергию составила менее 69%. Летом тарифы на газ и электричество в Южной Осетии вырастут на 11,9%.