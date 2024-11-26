Узбекистан в январе продал товаров на $1,3 миллиарда

Экспорт Узбекистана только за январь нового 2025 года составил в денежном выражении $1,3 миллиарда, также в стране за этот месяц было трудоустроено 227 тысяч человек, сообщил сегодня президент республики Шавкат Мирзиеев.

Активизация экспорта и привлечение новых инвестиций в экономику Узбекистана начали приносить первые плоды: так, с нового 2025 начала года объем экспорта составил $1,3 млрд, сообщил сегодня на совещании, посвященном активизации этих процессов, президент страны Шавкат Мирзиеев.

Глава государства отметил, что огромную роль в наращивании экспорта сыграло расширение внешней торговли, он поручил госструктурам усилить поддержку тех предпринимателей, которые выходят на международные рынки. Необходимо работать с ними адресно, помогая находить зарубежных партнеров и налаживать поставки, отметил президент, передает АН Podrobno.uz.

Еще один серьезный итог минувшего января – только за месяц в стране удалось трудоустроить 277 тыс безработных: 91 тыс из них получили постоянную работу, а 153 тыс начали заниматься предпринимательской деятельностью, отметил президент.

Существенный рост зарубежных инвестиций в страну также позволил существенно увеличить рост экономики - в январе в Узбекистан поступило $3 млрд иностранных вложений, примерно такая же сумма поступит и в феврале, что позволит реализовать 630 новых проектов, благодаря которым объем экспорта в течение года будет доведен до $30 млрд, отметил глава государства.

Первоочередная задача сейчас - ускорить темпы работы в этих направлениях, а также усилить сотрудничество с зарубежными компаниями и партнерами для развития бизнеса и увеличения поставок узбекской продукции на внешние рынки, поставил задачу Шавкат Мирзиеев.