Узбекистан поможет Афганистану с фруктовыми садами и дынными бахчами

Узбекские специалисты окажут помощь афганским аграриям. Они примут участие в создании фруктов садов, помогут с орошением и выращиванием дынь.

Представители сельскохозяйственного сектора Узбекистана готовы поделиться опытом и оказать практическую помощь Афганистану, передает EastFruit.

О различных аспектах такого содействия стороны договорились в ходе визита афганской делегации в Узбекистан.

Прежде всего, узбекские аграрии помогут разбить фруктовые сады на ста гектарах земли.

Далее, они поучаствуют в монтаже системы для капельного орошения, которая поможет вырастить фруктовые сады на 500 га.

Кроме того, еще на 500 га будут созданы бахча с дынями и плантация овощей.

Напомним, в августе 2021 года власть в Афганистане захватило признанное террористическим и запрещенное в России движение "Талибан".